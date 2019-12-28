Екс-віце-президент США і нинішній головний опонент американського лідера Дональда Трампа Джо Байден не даватиме свідчення в Сенаті у справі про імпічмент.

Про це повідомляє The Des Moines Register

Байден заявив, що не збирається приходити для дачі свідчень у Сенаті на вимогу судової повістки. Політик зазначив, що не зважаючи на його заяви, повістку він так і не отримав.

За словами Байдена, його свідчення можуть відвернути увагу суспільства від самого Трампа і від звинувачень проти нього.

“Причина, через яку я не буду робити цього, полягає в тому, що все побудовано на підході до дій Трампа, до того, чим він займався все своє життя. Він завжди намагався перевести увагу з своєї персони”, – сказав Байден.

Він зазначив, що якщо добровільно прийде в Сенат, щоб давати свідчення, то тим самим дасть тільки привід Трампу говорити про це, а суть розслідування не зміниться.

Також Байден як і раніше впевнений, що незважаючи на рейтинги, фінансування і соціологічні опитування, зуміє здобути перемогу над Трампом на загальних виборах президента США в 2020 році.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.