Про це повідомляє американський телеканал ABC

Джуліані заявив, що готовий не просто дати свідчення, але зробити набагато більше. Він зазначив, що готовий “перевернути столи демократів, розглянувши справу проти них”.

“Я буду свідчити, я буду проводити демонстрації. Я буду давати лекції. Я буду говорити про результати. Або я зроблю те, що у мене виходить найкраще: сам візьмуся за цю справу”, – сказав він.

Адвокат також висловив готовність представляти інтереси президента США на цьому процесі.

“Я не знаю, чи вистачить у кого-небудь сміливості дати мені справу, але, якщо ви дасте мені справу, я буду говорити про неї, як про незаконну і вигадану”, – додав Джуліані.

Також у Джуліані запитали про поїздку в Україну. Він відмовився розповідати деталі, зазначивши лише, що в нашій країні корупція “величезних масштабів”.

Як відомо, раніше сенатор Ліндсі Грем закликав Джуліані розповісти судовому комітету про поїздку в Україну, але перед тим переконатися, що він сам не став жертвою “російської пропаганди”.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.