Covid-19 Україна

оновлено 16.07.2020 о 14:01

Всього:

56455(+848)

Хворіють:

26079(+848)

Вилікувались:

28931(+800)

Померло:

1445(+18)

15:09 Через пандемію коронавірусу рекордна кількість дітей не отримує щеплення вчасно
15:00 Мер Черкас заявив про зникнення заступника
14:49 Імпорт газу з ЄС в Україну досяг рекордних за п'ять років обсягів
14:47 Рада продовжила до 2022 року мораторій на стягнення майна за валютними кредитами
14:45 Сергій Жадан зіграє роль у фільмі про українського поета
14:35 У Румунії продовжили режим підвищеної готовності
14:16 Прем’єр-міністр Данії вийшла заміж, хоча весілля переносили тричі
14:15 Netflix зніме фільм, присвячений мореплавиці Джесіці Уотсон
14:00 Рада підтримала за основу законопроєкт про безпеку та якість донорської крові
13:57 Протести в Болгарії: Борисов відправив у відставку трьох міністрів
13:54 Сорочинську ярмарку скасували вперше в історії
Партнерський матеріал
13:53 8 та 9 серпня відбудеться п’ятий Міжнародний джазовий фестиваль «Джаз на Дніпрі-New Story»
13:41 Авто героїв фільму «Одного разу в Голлівуді» виставлять на аукціон
Ексклюзив
13:38 Під ОПУ проходить фінмайдан валютних позичальників: фото
13:38 На дев’яти пляжах Києва дозволили купатися: список
13:35 Водія засудили до 6 років в'язниці за смертельне ДТП
13:15 У Франції вводять масковий режим в закритих приміщеннях
12:53 МВС Польщі назвало винного в пранку над Дудою
12:36 Роман-приквел до «Великого Гетсбі» вийде в наступному році
Ексклюзив
12:27 Нардеп від «Слуги народу» обговорювала в Раді перспективи «Майбаху» – «партії Авакова і Бені»
12:25 Київ та сім областей не готові до послаблення карантину, – МОЗ
12:06 Коаліція «слуг» і ОПЗЖ зруйнувала міжнародну підтримку України, – Порошенко
12:02 Трамп планує зустрітися з Кім Чен Ином перед президентськими виборами
Партнерський матеріал
11:53 Retail Digital Day – перша безкоштовна онлайн-конференція з просування ритейл бізнесу в Інтернеті
11:49 Каньє Вест подав заявку на участь у виборах президента США
11:27 Трамп змінив голову передвиборного штабу за три місяці до виборів
11:25 Мадонна і Гай Річі зустрілися вперше за 12 років
11:17 У мережі з'явився трейлер фільму про інтернет-мем – жабеня Пепе
11:05 Як проходить мітинг проти мовного законопроєкту Бужанського – фоторепортаж
10:52 У Києві зафіксували 116 нових випадків захворювання на COVID-19

Імпорт газу з ЄС в Україну досяг рекордних за п'ять років обсягів

Імпорт газу з Європейського союзу в Україну досягнув рекордних 8 млрд кубометрів за останні п’ять років.

Четвер, 16 липня 2020, 14:49

Про це повідомили в ТОВ “Оператор ГТС України”.

“З початку року Оператор ГТС України протранспортував до України на замовлення своїх клієнтів 8,056 млрд куб. м природного газу, що на чверть більше за такий самий період торік та є рекордним показником за останні 5 років”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, з Польщі – 1,043 млрд куб. м, з Словаччини – 4,605 млрд куб. м, з Угорщини – 2,408 млрд куб. м.

54 % від всіх обсягів були імпортовані до України через віртуальний реверс, який став доступний з початком 2020 року. А саме: з Польщі – 1,0 млрд куб. м, з Угорщини – 1,3 млрд куб. м, з Словаччини – 219 млн куб. м.

Зазначається, що з 1 січня 2020 року 56 %, або 4,5 млрд куб. м, імпортованих обсягів були направлені в підземні газосховища для зберігання на “митному складі”. Із них 36 % надійшли в режимі shorthaul.

“Таке підвищення імпорту пов’язане із значним ростом попиту з боку європейських компаній на зберігання газу в українських газосховищах в режимі “митний склад”. Через заповненість європейських сховищ та привабливі тарифи і послуги, в цьому році Україна б’є рекорди по закачуванню газу в ПСГ та робить важливий крок до становлення як європейського газового хабу”, – пояснили в ГТС.

Теги: ГТС, газ, импорт

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись