Імпорт газу з ЄС в Україну досяг рекордних за п'ять років обсягів

Імпорт газу з Європейського союзу в Україну досягнув рекордних 8 млрд кубометрів за останні п’ять років.

Про це повідомили в ТОВ “Оператор ГТС України”.

“З початку року Оператор ГТС України протранспортував до України на замовлення своїх клієнтів 8,056 млрд куб. м природного газу, що на чверть більше за такий самий період торік та є рекордним показником за останні 5 років”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, з Польщі – 1,043 млрд куб. м, з Словаччини – 4,605 млрд куб. м, з Угорщини – 2,408 млрд куб. м.

54 % від всіх обсягів були імпортовані до України через віртуальний реверс, який став доступний з початком 2020 року. А саме: з Польщі – 1,0 млрд куб. м, з Угорщини – 1,3 млрд куб. м, з Словаччини – 219 млн куб. м.

Зазначається, що з 1 січня 2020 року 56 %, або 4,5 млрд куб. м, імпортованих обсягів були направлені в підземні газосховища для зберігання на “митному складі”. Із них 36 % надійшли в режимі shorthaul.

“Таке підвищення імпорту пов’язане із значним ростом попиту з боку європейських компаній на зберігання газу в українських газосховищах в режимі “митний склад”. Через заповненість європейських сховищ та привабливі тарифи і послуги, в цьому році Україна б’є рекорди по закачуванню газу в ПСГ та робить важливий крок до становлення як європейського газового хабу”, – пояснили в ГТС.