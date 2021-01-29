Про незвичайне завершення пограбування поінформували в пресслужбі поліції Братислави.

Згідно з повідомленням поліції, близько 4 години ранку в середу 24-річний серб увірвався на АЗС. Погрожуючи розправою, він вимагав від співробітника станції видати йому готівку з каси.

Попри те, що співробітник дослухався до вказівок грабіжника, зловмисник побив його. Повідомляється, що працівникові АЗС якимось чином вдалося замкнути грабіжника на заправці.

Фото: Polícia SR – Bratislavský kraj

Місцеве видання Novyny інформує, що співробітник, який постраждав від рук грабіжника, нібито сховався в підсобному приміщенні, де знаходився його колега. Останній зміг вибратися на вулицю і викликав поліцію. В цей час грабіжник попрямував до офісу АЗС з наміром забрати гроші з сейфа.

Одночасно з цим на АЗС з’явилася невідома 36-річна жінка. Припускають, що вона потрапила на станцію через чорний хід. З причини, яка залишається невідомою, вона запропонувала грабіжникові оральний секс. Жінка перебувала зі зловмисником до прибуття поліції.

У главку не повідомили деталей про появу жінки та її роль у затримані, проте розповіли про її присутність:

“Після прибуття патруля на місце з’ясувалося, що чоловік, який пограбував заправку, знаходиться всередині. В одному з приміщень поліція виявила чоловіка, якому надавала сексуальні послуги молода жінка”.

Згідно з повідомленням ЗМІ, першими словами жінки, коли вона побачила поліціянтів, були: “Беріть його, я більше не можу це продовжувати”.

У зв’язку з цим припускають, що жінка пішла на такий крок через страх перед ним, або ж з метою затримати чоловіка до приїзду поліціянта.

Коли правоохоронці намагалися затримати грабіжника, він активно чинив спротив. Поліціянтам довелося застосовувати силу, щоб доставити його у відділення.

За фактом грабежу було відкрито кримінальне провадження, а побитий співробітник потрапив до лікарні. Про долю жінки, яка змусила грабіжника затриматися, не повідомляється.