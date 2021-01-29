На автозаправній станції в Братиславі (Словаччина) відбувся неоднозначний інцидент. Жінка затримала грабіжника АЗС до приїзду поліції за допомогою орального сексу.

Про незвичайне завершення пограбування поінформували в пресслужбі поліції Братислави.

Згідно з повідомленням поліції, близько 4 години ранку в середу 24-річний серб увірвався на АЗС. Погрожуючи розправою, він вимагав від співробітника станції видати йому готівку з каси.

Попри те, що співробітник дослухався до вказівок грабіжника, зловмисник побив його. Повідомляється, що працівникові АЗС якимось чином вдалося замкнути грабіжника на заправці.

Місцеве видання Novyny інформує, що співробітник, який постраждав від рук грабіжника, нібито сховався в підсобному приміщенні, де знаходився його колега. Останній зміг вибратися на вулицю і викликав поліцію. В цей час грабіжник попрямував до офісу АЗС з наміром забрати гроші з сейфа.

Одночасно з цим на АЗС з’явилася невідома 36-річна жінка. Припускають, що вона потрапила на станцію через чорний хід. З причини, яка залишається невідомою, вона запропонувала грабіжникові оральний секс. Жінка перебувала зі зловмисником до прибуття поліції.

У главку не повідомили деталей про появу жінки та її роль у затримані, проте розповіли про її присутність:

“Після прибуття патруля на місце з’ясувалося, що чоловік, який пограбував заправку, знаходиться всередині. В одному з приміщень поліція виявила чоловіка, якому надавала сексуальні послуги молода жінка”.

Згідно з повідомленням ЗМІ, першими словами жінки, коли вона побачила поліціянтів, були: “Беріть його, я більше не можу це продовжувати”.

У зв’язку з цим припускають, що жінка пішла на такий крок через страх перед ним, або ж з метою затримати чоловіка до приїзду поліціянта.

Коли правоохоронці намагалися затримати грабіжника, він активно чинив спротив. Поліціянтам довелося застосовувати силу, щоб доставити його у відділення.

За фактом грабежу було відкрито кримінальне провадження, а побитий співробітник потрапив до лікарні. Про долю жінки, яка змусила грабіжника затриматися, не повідомляється.