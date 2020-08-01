У п'ятницю, 31 липня, в поїзді "Маріуполь — Київ" чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.

Деталі інциденту розповіла потерпіла.

Близько третьої години ночі невідомий увійшов до купе, в якому їхала Анастасія Лугова разом зі своїм сином.

Постраждала стверджує, що чоловік прийшов до купе в трусах, заблокував двері й почав її бити. Від її криків прокинувся син, який також почав кричати.

Після цього чоловік зняв спідню білизна і почав чіплятися до Анастасії попри те, що її син бачив все, що відбувається. Весь час, поки жінка намагалася заспокоїти сина, чоловік гладив її ноги, стверджуючи, що, якщо та “буде хорошою дівчинкою” – “не постраждає”.

Жінка запропонувала зловмисникові вийти з купе, щоб син не бачив того, що відбувалося, і той погодився.

Вони перейшли до його купе, де на столі лежала дині та був встромлений ніж, тому Анастасія вирішила, що чинити опір і кричати – небезпечно для життя.

Коли чоловік почав до неї чіплятися, в купе заплакав син, тому Анастасія попросила його вийти, щоб заспокоїти дитину, інакше б він всіх розбудив.

Жінка забрала сина і побігла до провідниці. Та спала і взагалі не розуміла, що відбувається. Чоловік зрозумів, що його обдурили й побіг шукати Анастасію.

Жінка втекла з сином до наступного вагону, кричачи та стукаючи в усі двері, але ніхто не відреагував. Провідниця в цьому вагоні зачинила Анастасію у своєму купе.

У цей момент залишалося їхати понад три години до Києва, а до найближчої станції було довго.

Провідниця повідомила про те, що сталося, начальнику поїзда і той наказав охороняти нападника, щоб він не зміг втекти.

О сьомій ранку, коли поїзд приїхав до Києва, біля вагону вже чекала поліція.

Анастасія зазначила, що нападник назвався її чоловіком.

У пресслужбі “Укрзалізниці” з цього приводу повідомили, що чоловіка передали правоохоронцям.

“Укрзалізниця перепрошує постраждалу пасажирку та вкотре наголошує на нагальній потребі поновлення супроводу поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів”, – сказано в повідомленні.