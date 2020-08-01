Солом'янський районний суд міста Києва відправив підозрюваного в нападі та спробі зґвалтування Віталія Рудзька за ґрати на 60 діб, без права внесення застави.

Про це повідомили на сайті Національної поліції.

Затриманому Віталію Рудзьку 45 років. Він із Запоріжжя. Чоловік раніше був судимий тричі.

У 1996 році його заарештували за викрадення автомобіля, в 1999 – за хуліганство, а у 2008 – за крадіжку.

Суддя Солом’янського районного суду Горбатовська Світалана Анатолівна задовольнила клопотання прокуратури та поліції й скерувала підозрюваного на два місяці за ґрати без права виходу під заставу.

“Розпочаті кримінальні провадження за частиною першою статті 153 (Сексуальне насильство) та частиною другою статті 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застосування альтернативи”, – сказано в повідомленні.