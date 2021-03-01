З 1 березня в Україні почнуть діяти кілька нововведень: індексація пенсій, відкриття запису на вакцинацію проти COVID-19, старт програми "Доступна іпотека 7%" та підвищення цін на залізничні квитки.

#Букви розповідають про це детальніше.

Індексація пенсій

З 1 березня в Україні розпочався автоматичний перерахунок пенсій. Підвищені виплати отримають 8 мільйонів пенсіонерів. У середньому сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягають перерахунку становить 308 гривень. Також підвищено мінімальну пенсійну виплату з 2100 грн до 2200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж тривалістю у жінок 30 років, у чоловіків – 35 років.

Якщо після перерахунку розмір пенсії зростає, то, як зазначили у відомстві, таке підвищення не може бути менше 100 гривень.

Розпочався запис на COVID-вакцинацію

На порталі “Дія” в розділі послуг для громадян з’явилася можливість онлайн-запису на вакцинацію проти COVID-19.

В описі послуги зазначається, що запис проводиться до листа очікування вакцинації від COVID-19. Після запису громадянин отримає сповіщення про доступний запис на щеплення. Окремо наголошується, що попередній запис до листа очікування не є записом до лікаря.

Для запису необхідно авторизуватися на порталі або за допомогою особистого ключа, або за допомогою BankID чи MobileID та підтвердити або надати персональні дані, обрати населений пункт, де плануєте проходити щеплення.

Також записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.

Доступна іпотека

Фонд розвитку підприємництва та керівники семи комерційних банків підписали договори про участь у державній програмі “Доступна іпотека 7%” з 1 березня.

Доступну іпотеку під 7% видаватимуть:

“Укргазбанк”;

“Банк Глобус”;

“Ощадбанк”;

“ПриватБанк”;

“Мегабанк”;

“Кредобанк”;

“ОТП-Банк”.

За даними Мініністерства фінансів, у 2021 році році близько 5000 сімей зможуть скористатися програмою іпотечного кредитування під 7% річних. Планується, що таких кредитів буде видано на 5 млрд грн. Відповідно, середній розмір одного кредиту складе близько 1 млн грн.

Підвищення цін на залізничні квитки

“Укрзалізниця” повідомила, що з березня 2021 року вартість залізничних квитків в Україні виросте на 2%. Потім ціна підвищуватиметься щомісяця до кінця року. За рік вартість квитків підвищиться на 22%.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі програми “Сніданок з 1+1” підтвердив цю інформацію і назвав підвищення цін “легкою індексацією”.