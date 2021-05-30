Уряд Індонезії відправить близько 8000 держслужбовців з восьми підрозділів працювати віддалено на Балі в рамках підтримки економіки острова.

Про це повідомляє японське видання Nikkei Asia.

Як заявив заступник міністра з туризму та креативної економіки Одо Манухуту, індонезійська влада хоче, щоб держслужбовці створювали попит на готелі та ресторани на Балі та приносили їм дохід.

При цьому він зазначив, що на реалізацію програми “Працюй з Балі” знадобляться “великі кошти”: на розміщення одного працівника піде приблизно 209 доларів на місяць.

За словами Манухуту, багато готелів на Балі скаржаться, що їхня заповнюваність під час пандемії не перевищує 10%, через що вони змушені звільняти персонал. Очікується, що новий захід спонукатиме працівників приватного сектора взяти приклад держави, тим самим заповнивши близько 140 тис. готельних номерів.

До пандемії туризм на Балі становив 80% економіки острова, але у 2020 році та першому кварталі 2021 року його показники виявилися найнижчими з усіх провінцій Індонезії.

Наразі в острова найвищий рівень імунізації населення проти коронавірусу і найшвидші темпи вакцинації. Місцева влада розраховує досягти колективного імунітету до липня і відкрити пляжі для іноземних туристів.