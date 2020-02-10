Інфляція в Україні в січні 2020 року склала 0,2% в порівнянні з 1% у січні 2019 року, що призвело до її зниження в річному вимірі до 3,2% з 4,1%.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з її даними, базова інфляція в січні цього року залишилася на негативному рівні – “мінус” 0,2%, в результаті базова інфляція в річному вимірі також впала до 3,3% з 3,9%.

В цілому за 2019 рік інфляція знизилася до 4,1% з 9,8% в 2018 році.

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 0,5%. Найбільше (на 6,6%) подорожчали овочі. На 1,4-0,3% зросли ціни на кисломолочну продукцію, яловичину, продукти переробки зернових, молоко, сири, безалкогольні напої, хліб. У той же час на 1,5-0,3% подешевшали яйця, цукор, свинина, рис, риба та продукти з риби, соняшникова олія.

Ціни в січні на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Одяг та взуття подешевшали на 5,6%, зокрема, взуття – на 5,7%, одяг – на 5,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,7% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на природний газ на 10,7%. У той же час на 2,9% впали ціни на опалення.

Зниження цін на транспорт в цілому на 0,7% в основному викликано здешевленням палива і масел на 4,0% і проїзд в залізничному пасажирському транспорті на 1,5%. Разом з тим на 1,4% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.