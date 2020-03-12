Учені з'ясували, що пацієнти з коронавірусом COVID-19 утримують патоген У дихальних шляхах до 37 днів, що робить їх заразними протягом п'яти тижнів.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на дослідження, яке було опубліковано в медичному журналі Lancet.

Лікарі в Китаї виявили РНК вірусу, який жив в середньому протягом 20 днів, в респіраторних зразках людей, що вижили після зараження.

Як відомо, новий коронавірус поширився в 118 країнах і заразив майже 125 000 осіб з моменту першого підтвердженого випадку в Ухані (Китай).

Зазначається, що за словами дослідників Китайської академії медичних наук, отримані дані мають “важливе значення як для ухвалення рішення про ізоляцію пацієнтів, так і для керівництва щодо тривалості антивірусного лікування”.

Зараз рекомендований період ізоляції після зараження становить 14 днів, щоб уникнути розповсюдження вірусу. Але якщо люди залишаються заразними ще довго після зникнення у них симптомів, вони можуть мимоволі розмножувати збудника після повернення з карантину.