Голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський заявив, що іноземцям буде заборонено купувати землю в прикордонній зоні.

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Навіть за умови проведення референдуму, забороняється здійснювати угоди, стороною яких є іноземці, або юридичні особи, що засновані іноземними громадянами, з землями сільськогосподарського призначення в зоні 50 км від державного кордону”, – розповів Сольський.

В той же час, за словами голови комітету, купівля українських земель буде заборонена юридичним особам, в яких значаться учасниками громадяни держави-агресора (Росії) або іншої держави в тих випадках, коли кінцевого бенефіціарія неможливо встановити.

Крім того, буде введена заборона на купівлю землі для бенефіціаріїв, які зареєстровані в офшорних зонах, є членами терористичних організацій або перебувають під санкціями.

“Це рішення є не популістським, а компромісним, і воно ухвалене не під тиском, а під впливом суспільної думки”, – додав Сольський.

У свою чергу уповноважений Президента із земельних питань заявив, що обмеження допуску до ринку української землі іноземців не порушує інвестиційних зобов’язань.

“В ЄС всі наші найближчі сусіди (наприклад, Польща, Угорщина) проходили такий етап, і в них теж були обмеження щодо іноземців”, – сказав Роман Лещенко.