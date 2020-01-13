Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.
“Навіть за умови проведення референдуму, забороняється здійснювати угоди, стороною яких є іноземці, або юридичні особи, що засновані іноземними громадянами, з землями сільськогосподарського призначення в зоні 50 км від державного кордону”, – розповів Сольський.
В той же час, за словами голови комітету, купівля українських земель буде заборонена юридичним особам, в яких значаться учасниками громадяни держави-агресора (Росії) або іншої держави в тих випадках, коли кінцевого бенефіціарія неможливо встановити.
Крім того, буде введена заборона на купівлю землі для бенефіціаріїв, які зареєстровані в офшорних зонах, є членами терористичних організацій або перебувають під санкціями.
“Це рішення є не популістським, а компромісним, і воно ухвалене не під тиском, а під впливом суспільної думки”, – додав Сольський.
У свою чергу уповноважений Президента із земельних питань заявив, що обмеження допуску до ринку української землі іноземців не порушує інвестиційних зобов’язань.
“В ЄС всі наші найближчі сусіди (наприклад, Польща, Угорщина) проходили такий етап, і в них теж були обмеження щодо іноземців”, – сказав Роман Лещенко.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.
- Після відкриття в Україні ринку землі громадянам Росії буде заборонено її купувати. Крім того, буде передбачено механізм спецконфіскаціі на користь держави.
- У партії “Слуга народу” підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців. Також буде істотно зменшено поріг концентрації землі в одних руках (з 200 тис. га до 20 тис. га)