Джерело: Bloomberg.

За словами джерел, близьких до ситуації, компанія тестує ідею проєкту зі знаменитостями та інфлюенсерами. Один з них сказав, що компанія спілкувалася з вибраними авторами впродовж кількох місяців, але ніхто з них не мав доступу до повної версії програми.

Планується, що застосунок буде окремим від Instagram. Водночас він дозволить людям підключати облікові записи.

Лія Габерман, яка викладає маркетинг соцмереж та інфлюенсерства у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, вважає, що новинка може вийти у червні. Вона поширила скриншот раннього опису застосунку, який згодом може отримати сумісність з іншими застосунками-конкурентами Twitter, включно з Mastodon.

За даними медіа, застосунок має внутрішню кодову назву P92. Ще попередньо повідомлялося про назву Barcelona.