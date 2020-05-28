Про це пише The Verge.
Нова функція, яку ввела соцмережа, при кліці на превью відео в основний стрічці Instagram і переході в IGTV для перегляду повного ролика, буде показувати рекламу. Її тривалість становитиме не більше 15 секунд і вона буде доступна тільки на мобільних пристроях.
На першому етапі почнуть з’являтися оголошення тільки для 200 підтверджених англомовних блогерів, включаючи Адама Вахіда і Леле Понс, від декількох великих партнерів-рекламодавців, таких як Ikea, Puma і Sephora.
Авторам роликів Instagram буде платити 55 % доходу.
- На тлі пандемії COVID-19 Facebook запустила нову функцію “Магазини”, за допомогою якої представники малого та середнього бізнесу зможуть продавати свої товари в соцмережах.