Про це пише The Verge.

Нова функція, яку ввела соцмережа, при кліці на превью відео в основний стрічці Instagram і переході в IGTV для перегляду повного ролика, буде показувати рекламу. Її тривалість становитиме не більше 15 секунд і вона буде доступна тільки на мобільних пристроях.

На першому етапі почнуть з’являтися оголошення тільки для 200 підтверджених англомовних блогерів, включаючи Адама Вахіда і Леле Понс, від декількох великих партнерів-рекламодавців, таких як Ikea, Puma і Sephora.

Авторам роликів Instagram буде платити 55 % доходу.