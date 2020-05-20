На тлі пандемії COVID-19 Facebook запустила нову функцію "Магазини", за допомогою якої представники малого та середнього бізнесу зможуть продавати свої товари в соцмережах.

Про це повідомили в блозі компанії.

Підприємці зможуть створювати власні онлайн-вітрини товарів в Facebook та Instagram — з фотографіями товарів, їхнім описом, цінами та можливістю оформити замовлення.

Ось як вони будуть виглядати:

Своєю чергою користувачі зможуть переглядати ці онлайн-вітрини, зберігати вподобані товари або ж замовляти доставку. Оплатити замовлення можна буде як безпосередньо через соцмережу, так і на сторонньому сайті.

Також зі сторінки магазину користувачі зможуть переходити в чати в Messenger, Instagram та WhatsApp і ставити продавцям свої запитання.

Створювати такі магазини підприємці зможуть безкоштовно. Однак компанія буде стягувати комісію за послугу оформлення замовлення.

Запуск нової функції допоможе підприємцям пережити кризу, пов’язану з пандемією COVID-19, вважають в Facebook.

“Зараз багато малих підприємств зазнають труднощів. Із закриттям магазинів все більше підприємців прагнуть перенести свій бізнес в Інтернет. Наша мета — зробити покупки безперешкодними та дати можливість будь-кому, від власника малого бізнесу до глобального бренду, використовувати наші програми для зв’язку з клієнтами. Ось чому ми запускаємо Facebook-магазини”, — зазначили в компанії.

В майбутньому Facebook має намір інтегрувати програми лояльності зареєстрованих магазинів, щоб користувачі могли відслідковувати через соцмережі свої бали і нагороди.

Уже сьогодні онлайн-магазини заробили для користувачів Facebook з США. У Instagram вони з’являться влітку.