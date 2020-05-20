Про це повідомили в блозі компанії.
Підприємці зможуть створювати власні онлайн-вітрини товарів в Facebook та Instagram — з фотографіями товарів, їхнім описом, цінами та можливістю оформити замовлення.
Ось як вони будуть виглядати:
Своєю чергою користувачі зможуть переглядати ці онлайн-вітрини, зберігати вподобані товари або ж замовляти доставку. Оплатити замовлення можна буде як безпосередньо через соцмережу, так і на сторонньому сайті.
Також зі сторінки магазину користувачі зможуть переходити в чати в Messenger, Instagram та WhatsApp і ставити продавцям свої запитання.
Створювати такі магазини підприємці зможуть безкоштовно. Однак компанія буде стягувати комісію за послугу оформлення замовлення.
Запуск нової функції допоможе підприємцям пережити кризу, пов’язану з пандемією COVID-19, вважають в Facebook.
“Зараз багато малих підприємств зазнають труднощів. Із закриттям магазинів все більше підприємців прагнуть перенести свій бізнес в Інтернет. Наша мета — зробити покупки безперешкодними та дати можливість будь-кому, від власника малого бізнесу до глобального бренду, використовувати наші програми для зв’язку з клієнтами. Ось чому ми запускаємо Facebook-магазини”, — зазначили в компанії.
В майбутньому Facebook має намір інтегрувати програми лояльності зареєстрованих магазинів, щоб користувачі могли відслідковувати через соцмережі свої бали і нагороди.
Уже сьогодні онлайн-магазини заробили для користувачів Facebook з США. У Instagram вони з’являться влітку.
- Раніше компанія Facebook Inc придбала сервіс для пошуку і зберігання анімацій Giphy.