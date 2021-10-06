Про це повідомили The Verge.

Соціальна мережа Instagram визнала, що відеоформат IGTV був невдалим і позбавляється від нього. Натомість компанія запустить Instagram TV.

Тепер відео, опубліковані в головній стрічці, можуть тривати до 60 хвилин.

Раніше така тривалість була дозволена лише для роликів IGTV. Відтак, щоб переглянути відео, користувачам більше не доведеться виходити з головної стрічки.

Прессекретар Instagram сказав, що Instagram TV “залишиться місцем для відвідування з метою перегляду відео”.

Додаток IGTV був запущений у 2018 році. Це окремий від Іnstagram додаток, але водночас є частиною соцмережі та функціонує з усіма її сервісами. IGTV дозволяв завантажувати відео тривалістю до години і став екскюзивним відеоформатом. Однак так і не прижився. Невдовзі був запущений TikTok, який став конкурентом для Instagram.

Тому соцмережа переорієнтувала свої зусилля, щоб конкурувати з короткими відеороликами в з TikTok. І в серпні 2020 з’явилась функція Reels – аналог TikTok від Facebook. Вона дозволяє користувачам записувати відео довжиною 15 секунд та додавати до нього музику чи візуальні ефекти. Ця функція доступна в 50 країнах, однак в Україні Reels не працює, бо в нашому регіоні немає прав на використання музики.