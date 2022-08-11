11 серпня з Instagram-акаунту #Букв було видалено допис зі словами Ірини – матері 4-річної Лізи, яка загинула внаслідок ракетного удару росіян по Вінниці 14 липня. Жінка вперше побувала на місці трагедії та розповіла про події того дня, коли вона втратила доньку.

Про це інформують #Букви.

#Букви опублікували допис Ірини, яка втратила внаслідок російського ракетного удару свою 4-річну доньку Лізу. Жінка відвідала місце трагедії, де втратила власну дитину та згадала, що відбувалося у момент прильоту.

“Пам’ятаю, як почула гучний гул, подумала це точно не літак. Ми одночасно з Лізою підняли голову вверх, прямо над нами летіла ракета — надзвичайно велика. Здавалося, вона пару метрів над головою. Побачила, як падає в сторону дому офіцерів, тому стала спиною до нього, думала, що закрию собою дитину… Це була навіть не секунда, а набагато менше”.

Свою розповідь жінка закінчила словами:

“Російські терористи, ці істоти, вбили мою дитину, підняли руку на святе

Скільки ще світу потрібно доказів, щоб зупинити масові вбивства українського народу???

Більше ніж 360 вбитих і зґвалтованих маленьких янголів

Світе, я не розумію, чому ти дозволяєш російським нелюдям нас вбивати”

Через кілька годин після публікації допису його було видалено соцмережею через порушення стандартів спільноти, зокрема через “повідомлення, які заохочують до насилля або конкретні погрози”.

14 липня росіяни нанесли ракетного удару по центру Вінниці. Унаслідок якого станом на 11 серпня загинуло 27 людей, троє з них – діти.

Це вже не вперше, коли Instagram видаляє публікації #Букв без вагомої причини. Були видалені дописи про пресконференцію захисників “Азовсталі”, загибель бійця “Азову” та письменника Сергія Скальда і допис-прощання на сторінці 36-ї бригади морської піхоти, але після оскарження їх повернули.

#Букви вважають неприпустимою таку політику Instagram, у той час, як росіяни вбивають українських дітей. Неприпустимо, що Instagram вважає це розпалюванням ворожнечі та не дає розповісти правду світу про ті жорстокі звірства, які зараз Росія скоює в Україні.

361 дитина загинула та 1064 постраждала від початку повномасштабної російської агресії, але Instagram досі вважає це неприпустимим контентом для всього світу.