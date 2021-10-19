Про це повідомили на сторінці Instagram в Twitter.

Режим спільної публікації “Collabs” розрахований на двох користувачів.

В опублікованих у такий спосіб дописах нагорі буде підписано імена обох авторів.

Лічильник вподобань та коментарів буде спільним, як і потік коментарів.

Цю функцію компанія почала тестувати в закритому режимі ще в липні. Тоді керівник відділу продуктів Instagram Вішал Шах розповідав, що готується новий спосіб співавторства дописів в стрічку та роликів Reels.

Він також інформував, що користувачі зможуть додавати співавтора вже після публікації дописів. Для цього буде необхідно надіслати відповідний запит.

Це демонструє і скриншот, доданий до допису Instagram про нову функцію.

19 жовтня Шах повідомив:

“Я постійно отримую відгук про те, що люди в захваті від цього, і я дуже радий повідомити, що функція Collabs запускається сьогодні”.

Наразі невідомо, коли саме компанія впроваджуватиме нову функцію для різних регіонів та яка кількість користувачів вже має до неї доступ.

Утім це, як очікується, не єдина новинка від Instagram. 18 жовтня компанія анонсувала, що цього тижня презентую кілька оновлень.