На аукціоні продали примірник інструкції з експлуатації комп’ютера Apple II 1977 року випуску з підписом співзасновника Apple Стіва Джобса. За цей лот віддали трохи більш як 787 тисяч доларів.

Про це повідомив аукціонний дім RR Auction.

Цей примірник інструкцій отримав у 1980 році Джуліан Брюер, син британського підприємця. Тоді він допомагав Apple у розповсюдженні їхньої продукції на території Великої Британії.

На сторінці навпроти змісту примірника Джобс написав:

“Джуліане, твоє покоління першим зростатиме з комп’ютерами. Уперед, зміни світ! Стів Жжобс, 1980 рік”.

Крім того, на інструкціях розписався Майк Маркула, один із перших інвесторів Apple й другий керівник компанії.

“Я сидів у своїй кімнаті й писав ігри на свій Apple II, аж тут батько покликав мене, щоб я привітався з гостями. На моє здивування, це були Стів Джобс і Майк Маркула. У мене із собою були інструкції, і я лише потім зрозумів, наскільки рідко Джобс будь-що підписував”, – пригадував Брюер.

Apple II, який представили у 1977 році, став першим серійним комп’ютером в історії. Тоді він мав передові технічні характеристики й був простим у використанні.

Саме на Apple II був створили перший табличний процесор VisiCalc. Сьогодні його вдосконалену версію використовують для електронного бухгалтерського обліку. Усього було продано понад шість мільйонів Apple II. Продажі тривали до 1990-х років.