Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.
Як повідомляється, Путін подвоює своє бажаня здолати Україну у військовій сфері та затягнути війну, мобілізуючи оборонно-промислову базу Росії та оновлюючи різні схеми криптомобілізації, щоб створити нову бойову силу.
Промова Путіна 25 березня продовжила багатомісячну спробу мобілізувати російську військову промисловість для тривалої війни. Ця спроба та його промова також спрямовані на те, щоб зобразити Росію (хибно) як сучасне втілення сталінського Радянського Союзу.
Зазначено, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу розпочав ці зусилля наприкінці 2022 року і продовжив їх протягом цього року. Перебільшені претензії та нереалістичні цілі, які поставили Путін і Шойгу, мають на меті показати більшу силу та потенціал, ніж насправді має Росія.
Наголошено, що цілі, які поставив перед собою Путін, не враховують проблем Росії, пов’язаних з придбанням необхідної військової техніки в умовах західних санкцій і нестачею кваліфікованої робочої сили.
- Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцьке Луганської області, до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів.
- Триває триста дев’яносто шоста доба збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них, завдяки професійним і злагодженим діям, українські захисники відбили понад 50 ворожих атак.