Володимир Путін, ймовірно, відкидає ідею, яка все частіше звучить в західному дискурсі, що військові реалії сьогодення вимагають або підтримують вирішення конфлікту шляхом переговорів.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, Путін подвоює своє бажаня здолати Україну у військовій сфері та затягнути війну, мобілізуючи оборонно-промислову базу Росії та оновлюючи різні схеми криптомобілізації, щоб створити нову бойову силу.

Промова Путіна 25 березня продовжила багатомісячну спробу мобілізувати російську військову промисловість для тривалої війни. Ця спроба та його промова також спрямовані на те, щоб зобразити Росію (хибно) як сучасне втілення сталінського Радянського Союзу.

Зазначено, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу розпочав ці зусилля наприкінці 2022 року і продовжив їх протягом цього року. Перебільшені претензії та нереалістичні цілі, які поставили Путін і Шойгу, мають на меті показати більшу силу та потенціал, ніж насправді має Росія.

Наголошено, що цілі, які поставив перед собою Путін, не враховують проблем Росії, пов’язаних з придбанням необхідної військової техніки в умовах західних санкцій і нестачею кваліфікованої робочої сили.