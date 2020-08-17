Сьогодні, 17 серпня, в німецькому Дюссельдорфі відбудеться футбольний матч між командами "Шахтаря" (Донецьк, Україна) та "Інтера" (Італія). Де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу.

Про це повідомляють #Букви.

Ліга Європи. 1/2 фіналу

17 серпня. Стадіон: “Еспріт Арена” (Дюссельдорф)

Головний арбітр: Шимон Марциняк (Польща).

Зазначимо, це третя спроба “Шахтаря” вийти у фінал Ліги Європи. Одна з них закінчилася тріумфом (11 років тому “гірники” виграли кубок), інша — невдачею (в 2016 році “Шахтар” поступився “Севільї”).

Де дивитися пряму трансляцію матчу “Інтер” — “Шахтар”

В Україні побачити пряму трансляцію матчу можна буде на телеканалі “Футбол 1”, а також онлайн-трансляцію через сервіс OLL.tv.

Початок онлайн-трансляції матчу “Шахтар” – “Базель” о 22:00 за київським часом.

За кордоном українські вболівальники зможуть подивитися матч на таких каналах:

Білорусь — “Білорусь 5”

Угорщини — Digi Sport 1

Німеччина — TeleClub Sport Live

Італія — ​​Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport 251

Польща — Polsat Sport Premium

Румунія — Telekom Sport 1 Romania, В Digi Sport 1 Romania

Сербія — Arena Sport 1 Serbiа

Нагадаємо, 11 серпня донецький “Шахтар” в 1/4 фіналу Ліги Європи здобув впевнену перемогу в матчі зі швейцарським “Базелем” і вийшов до півфіналу.