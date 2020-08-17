Про це повідомляють #Букви.
- Ліга Європи. 1/2 фіналу
- 17 серпня. Стадіон: “Еспріт Арена” (Дюссельдорф)
Головний арбітр: Шимон Марциняк (Польща).
Зазначимо, це третя спроба “Шахтаря” вийти у фінал Ліги Європи. Одна з них закінчилася тріумфом (11 років тому “гірники” виграли кубок), інша — невдачею (в 2016 році “Шахтар” поступився “Севільї”).
Де дивитися пряму трансляцію матчу “Інтер” — “Шахтар”
В Україні побачити пряму трансляцію матчу можна буде на телеканалі “Футбол 1”, а також онлайн-трансляцію через сервіс OLL.tv.
Початок онлайн-трансляції матчу “Шахтар” – “Базель” о 22:00 за київським часом.
За кордоном українські вболівальники зможуть подивитися матч на таких каналах:
- Білорусь — “Білорусь 5”
- Угорщини — Digi Sport 1
- Німеччина — TeleClub Sport Live
- Італія — Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport 251
- Польща — Polsat Sport Premium
- Румунія — Telekom Sport 1 Romania, В Digi Sport 1 Romania
- Сербія — Arena Sport 1 Serbiа
Нагадаємо, 11 серпня донецький “Шахтар” в 1/4 фіналу Ліги Європи здобув впевнену перемогу в матчі зі швейцарським “Базелем” і вийшов до півфіналу.