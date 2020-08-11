Донецький "Шахтар" в 1/4 фіналу Ліги Європи здобув впевнену перемогу у матчі зі швейцарським "Базелем" та вийшов у півфінал.

Про це повідомляється на сайті клубу.

У вівторок, 11 серпня, у німецькому Гельзенкірхені відбувся матч 1/4 фіналу Ліги Європи, у якому зустрілися донецький “Шахтар” та швейцарський клуб “Базель”.

За рішенням УЄФА протистояння з цієї стадії складається з одного поєдинку, а всі зустрічі проходять у Німеччині. До того ж, матчі проходять без глядачів.

“Шахтар” забив свій перший гол вже на 2-й хвилині матчу. Швейцарці спробували одразу ж відповісти, проте не вийшло. На 22-й “гірняки” розвили швидку атаку, яку завершив Тайсон, забивши другий гол із невеликим рикошетом.

У другій половині матчу футболісти “Базеля” марно спробували вирівняти гру та налагодити контроль м’яча. На 74-й хвилині зустрічі Алан Патрік реалізував пенальті, який заробив Тайсон, та забив третій гол. На 88-й хвилині “Шахтарю” вдалося довести справу до розгрому, забивши м’яч у ворота супротивника вчетверте.

У компенсований час швейцарському футболісту ван Волфсвінкелу вдалося забити перший гол для команди, але він вже ніяким чином не вплинув на результат гри.

“Шахтар” (Донецьк) – “Базель” (Базель) – 4:1

Голи: 1:0 Мораес (2), 2:0 Тайсон (22), 3:0 Алан Патрік (75, пен.), 4:0 Додо (88), 4:1 ван Волфсвінкел (90+2)

“Шахтар”: Пятов (к), Матвієнко, Бондар, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос Антоніо (Майкон, 85), Алан Патрік (Коваленко, 78), Тайсон (Тете, 85), Марлос (Соломон, 72), Мораес (Фернандо, 85)

“Базель”: Ніколіч, Петретто, Відмер, ван дер Верфф (Рамірес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Вольфсвінкель, 73), Пулулу, Артур (Адемі, 73).

Попередження: Фрай (26), Алан Патрік (52), Артур (64), Бондар (87).

Таким чином, “Шахтар” проходить у півфінал Ліги Європи, де на команду чекає матч з італійським “Інтером”. Гра відбудеться в понеділок, 17 серпня, в Дюссельдорфі. Якщо “Шахтар” переможе, то у фіналі команда зіграє з переможцем пари “Манчестер Юнайтед” – “Севілья”.