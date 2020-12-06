5 грудня китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Про це повідомляє пресслужба групи DCH, партнера компанії Skyrizon – одного з китайських акціонерів “Мотор Січі”.

Причиною позову стали дії української влади, в яких інвестори побачили експропріацію їх інвестицій в це підприємства.

Китайські інвестори придбали акції “Мотор Січі” ще в 2016 році, а також інвестували понад $ 100 млн у виробництво. Але фактичне керівництво підприємством сьогодні як і раніше здійснює екс-власник “Мотор Січі”, “почесний президент” підприємства В’ячеслав Богуслаєв.

Китайські інвестори досі не мають можливості реалізувати свої права, так як акції підприємства заарештовані за ініціативою СБУ і ГПУ, а Антимонопольний комітет систематично відмовляється розглядати заявки на концентрацію.

4 вересня 2020 року китайська інвестори “Мотор Січі” направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційному спорі (Notice of Investment Dispute) з вимогою відшкодувати збиток в розмірі $3,5 млрд.

Власник і президент DCH Олександр Ярославський зазначив, що китайські інвестори, і в їх числі компанія Skyrizon Aircraft Holdings, не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі.

“Експерти найшанованіших юридичних компаній світу переконані, що в української влади немає жодних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ” Мотор Січ “внесли свій вклад в розвиток української економіки і відродження промисловості”, – зазначив Ярославський.

Він також підкреслив, що “Мотор Січ” – одне з найбільших підприємств України – сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій в модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки.

Раніше відбулося одне засідання міжвідомчої робочої групи за участю Міністерства юстиції України. Доарбітражного врегулювання інвестиційного спору не відбулося.