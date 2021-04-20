Про це повідомляють #Букви.

О 20:00 вівторка за київським часом компанія Apple розпочне весняну презентацію новинок.

Захід, на який зазвичай стікається чимало зацікавлених людей, цього разу через пандемію коронавірусу знову буде онлайновим.

Трансляція заходу буде доступною на офіційному YouTube-каналі компанії.

Напередодні презентації Apple закрила свій інтернет-магазин, попередивши про оновлення асортименту.

Компанія не анонсувала, які саме новинки техніки будуть представлені, але очікується, що центральне місце в презентації займуть нові iPad Pro.

Серед інших можливих новинок — iPad Mini, AirPods 3, нова ТВ-приставка Apple TV та реліз iOS 14.5, яку тестують уже кілька тижнів.