Британські ЗМІ поширили ймовірний контракт на постачання зброї з боку Ірану до Росії. Документ може стати першим вагомим доказом того, що Тегеран продавав боєприпаси Москві для її війни в Україні.

Джерело: Sky News.

Документ має 16 сторінок і датований 14 вересня 2022 року. У випадку, якщо цей контракт є дійсним, у ньому йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів і ракет різного розміру на загальну суму понад 1 млн доларів.

Джерело надало виданню документ разом із п’ятьма сторінками нібито пов’язаного з ним контракту. У них йдеться про стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 000 доларів США.

“Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів… Ми вважаємо, що він на 100% автентичний,” – стверджує джерело в органах безпеки Великої Британії.

Представники видання надали прем’єру України Денису Шмигалю можливість ознайомитися з документами під час його візиту до Великої Британії у травні. Також їх побачив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Обидві країни наголосили, що мають намір розслідувати автентичність матеріалу. Лондон і Київ вживатимуть заходів, якщо буде встановлено, що він заслуговує на довіру.

“Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно,” – сказав посол України у Британії Вадим Пристайко.

Своєю чергою, Клеверлі сказав, що країна буде намагатися оцінити інформацію і підтвердити або спростувати її. На основі цього будуть прийматися рішення.

Український посол додав, що якщо контракт справжній, то він доказує, що Росія має проблеми з військовими запасами.