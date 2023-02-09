В Ірані у дронах, що постачають Росії, модифікують вибухові боєголовки, щоб вони могли завдати максимальної шкоди об'єктам інфраструктури України.

Про це повідомляють CNN.

У жовтні 2022 року в Одесі виявили не розірвану боєголовку іранського БПЛА Shahed-131. Британська слідча організація Сonflict Armament Research спільно з українськими військовими дослідили її. Вміст боєголовки допоміг пояснити, чому російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру виявилися ефективними.

Аналітики дійшли висновку, що боєголовки завдовжки трохи менш ніж два фути було поспішно модифіковано. До них підігнали один до одного шари десятків дрібних металевих уламків. При ураженні вони розлітаються у великому радіусі.

Також у колбу бойової частини прикріплено 18 дрібніших зарядів, які при розплавленні вибуховою хвилею здатні пробивати броню. У такий спосіб вони створюють своєрідний вибуховий ефект на 360 градусів.

Накопичення подібних елементів суттєво збільшує здатність знищувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач та великі потужні трансформатори. Внаслідок пошкодження ними значно ускладнюються ремонтні роботи.

Видання додало, що боєголовка має радіальний кумулятивний ефект, що може призвести до більшої площі ураження.