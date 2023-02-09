Про це повідомляють CNN.
У жовтні 2022 року в Одесі виявили не розірвану боєголовку іранського БПЛА Shahed-131. Британська слідча організація Сonflict Armament Research спільно з українськими військовими дослідили її. Вміст боєголовки допоміг пояснити, чому російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру виявилися ефективними.
Аналітики дійшли висновку, що боєголовки завдовжки трохи менш ніж два фути було поспішно модифіковано. До них підігнали один до одного шари десятків дрібних металевих уламків. При ураженні вони розлітаються у великому радіусі.
Також у колбу бойової частини прикріплено 18 дрібніших зарядів, які при розплавленні вибуховою хвилею здатні пробивати броню. У такий спосіб вони створюють своєрідний вибуховий ефект на 360 градусів.
Накопичення подібних елементів суттєво збільшує здатність знищувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач та великі потужні трансформатори. Внаслідок пошкодження ними значно ускладнюються ремонтні роботи.
Видання додало, що боєголовка має радіальний кумулятивний ефект, що може призвести до більшої площі ураження.
“Було багато припущень, що, можливо, ці вибухові речовини були дуже грубими, дешевими та простими. Але огляд боєголовки дає розуміння, що було докладено багато зусиль, щоб переконатися, що вона може завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі”, – заявив один із дослідників дрона Демієн Сплітерс.
- Іран та Росія об’єднали свої міжбанківські системи зв’язку та переказів, щоб сприяти активізації торгівлі та фінансових операцій. Як заявив високопоставлений іранський посадовець, причиною такого кроку стало те, що і Тегеран, і Москва відчувають потужний вплив західних санкцій.