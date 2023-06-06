Джерело: IRNA News Agency та The Guardian.
“Гіперзвукова ракета вітчизняної розробки “Фаттах”, останнє досягнення іранського Корпусу вартових ісламської революції, була представлена у вівторок вранці (6 червня) в присутності президента Ебрагіма Раїсі”, — наголосило іранське видання.
Інформація про ракету з’явилася на тлі високого рівня напруженості у відносинах зі США щодо ядерної програми Тегерана.
За даними іранського ЗМІ, ракета “Фаттах” або “Завойовник” мовою фарсі, має дальність польоту до 1 400 км. Видання стверджує, що вона здатна пройти крізь будь-яку регіональну систему протиракетної оборони. Водночас жодних доказів на підтримку цього твердження не наводилося.
Корпус вартових ісламської революції вже має арсенал балістичних ракет.
Торік у листопаді генерал Амір Алі Хаджизаде з Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Іран створив гіперзвукову ракету. Тоді цьому не надали жодних доказів.
- Британські ЗМІ поширили ймовірний контракт на постачання зброї з боку Ірану до Росії. Документ може стати першим вагомим доказом того, що Тегеран продавав боєприпаси Москві для її війни в Україні.