В Ірані заявили, що створили гіперзвукову ракету "Fattah". Заявлено, що вона здатна рухатися зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Джерело: IRNA News Agency та The Guardian.

“Гіперзвукова ракета вітчизняної розробки “Фаттах”, останнє досягнення іранського Корпусу вартових ісламської революції, була представлена у вівторок вранці (6 червня) в присутності президента Ебрагіма Раїсі”, — наголосило іранське видання.

Інформація про ракету з’явилася на тлі високого рівня напруженості у відносинах зі США щодо ядерної програми Тегерана.

За даними іранського ЗМІ, ракета “Фаттах” або “Завойовник” мовою фарсі, має дальність польоту до 1 400 км. Видання стверджує, що вона здатна пройти крізь будь-яку регіональну систему протиракетної оборони. Водночас жодних доказів на підтримку цього твердження не наводилося.

Корпус вартових ісламської революції вже має арсенал балістичних ракет.

Торік у листопаді генерал Амір Алі Хаджизаде з Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Іран створив гіперзвукову ракету. Тоді цьому не надали жодних доказів.