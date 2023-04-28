Нове дослідження виявило, що Іран створив потужну збройову промисловість на основі західних технологій. Ці технології Іран застосовує у виготовленні БпЛА, якими РФ атакує Україну.

Про це повідомляє CNN.

Conflict Armament Research (CAR) – британська організація, яка досліджує компоненти зброї, встановила, що безпілотники Shahed-136, які Росія закуповує в Ірану для обстрілів України, оснащені двигуном на основі німецької технології, незаконно придбаної Іраном майже 20 років тому.

Цей висновок, зроблений шляхом детального дослідження компонентів, вилучених в Україні, свідчить про здатність Ірану імітувати та вдосконалювати військові технології, отримані незаконним шляхом.

Західні офіційні особи також стурбовані тим, що Росія може поділитися з іранцями зброєю західного виробництва та обладнанням, вилученим на українському полі бою. Проте поки що немає переконливих доказів того, що це сталося.

Однак відносини між Тегераном і Москвою стали набагато тіснішими. Росія хоче мати іранські безпілотники та балістичні ракети, тоді як Іран хоче російських інвестицій і торгівлі. За словами іранських посадовців, за останній рік Росія стала найбільшим іноземним інвестором в країні.

А для росіян іранські безпілотники є вигідною заміною набагато дорожчим ракетам, запаси яких, за словами західних офіційних осіб, скорочуються. Експерти вважають, що, наприклад, “Шахед-136” коштує близько 20 000 доларів, що є мізерною часткою від вартості крилатої ракети “Калібр”.

У жовтні 2022 року очільник Головного управління оборонної розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія замовила близько 1700 іранських безпілотників різних типів. Україна довела вправність у знищенні Shahed-136, але це виснажує її і без того дефіцитний протиповітряний захист. Попри відносно низький заряд вибухівки, до 40 кілограмів, точний удар Shahed-136 може завдати значної шкоди.

У період з листопада 2022 року по березень 2023 року CAR вдалося перевірити компоненти 20 безпілотників і боєприпасів іранського виробництва в Україні, близько половини з яких – Shahed-136.

Підтверджено, що двигун у Shahed-136 реконструйовано іранською компанією під назвою Oje Parvaz Mado Nafar, відомою як Mado, яка базується в місті Shokuhieh у провінції Кум. У грудні минулого року компанія потрапила під санкції Великої Британії, США та Європейського Союзу.

Дослідники CAR знайшли маркування Mado на ковпачках свічок запалювання у двигунах дрона, а також послідовності серійних номерів, які використовував Mado.

За даними західних урядів і ООН, Mado відіграє вирішальну роль у розширеній індустрії безпілотників Ірану. Той самий шаблон серійного номера також помічено слідчими ООН, які досліджували атаки безпілотників на Саудівську Аравію, нібито здійснені союзниками Ірану Хуси в Ємені, а також ракетні атаки минулого року на Абу-Дабі, один з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Таймур Хан, аналітик компанії Gulf у CAR, сказав CNN, що системи БпЛА Ірану постійно вдосконалюються та модернізуються, і “виявилося, що вони дедалі точніші з точки зору систем націлювання та наведення, а також можливостей протидії перешкодам”.

Конструкція двигуна Mado свідчить про інтенсивні зусилля Ірану 20-річної давнини, щоб отримати західні технології для своїх безпілотників і ракет в умовах широких міжнародних санкцій.

У 2006 році Іран незаконно придбав двигуни для безпілотників німецької компанії Limbach Flugmotoren. Через три роки іранський інженер на ім’я Юсеф Абуталебі оголосив, що його компанія створила двигун БпЛА. Згодом цю компанія назвали Mado.

За даними CAR, компанія, схоже, намагалася приховати свою роль у виробництві Шахедів. Слідчі виявили, що оригінальні серійні номери на компонентах безпілотників, знайдених в Україні, стерто, очевидно, намагаючись приховати їх походження.

“Ці модифікації не дозволили дослідникам виявити мережі придбання, які сприяли міжнародним постачанням ключових компонентів до Ірану”, – зауважили у CAR.

Серед інших західних компонентів, придбаних і скопійованих Іраном, є частини ракет чеського виробництва. У звіті експертів ООН у 2020 році мовиться, що двигун іранських ракет Quds-1, які використовувалися в атаках на нафтопереробні заводи Саудівської Аравії минулого року, “був «неліцензійною копією реактивного двигуна TJ-100, виготовленого PBS Velká Bíteš” у Чехії.

Експерти кажуть, що чеський двигун також, схоже, встановлено на іранській ракеті Heidar-2 .

Компанія заявила, що ніколи не постачала двигун до Ірану чи Ємену, але Іран став експертом у тому, щоб уникнути контролю над чутливими технологіями, в деяких випадках використовуючи підставні компанії. Комісія ООН виявила, що деталі, експортовані чеським виробником компанії в Гонконзі в 2010 році, потрапили в іранські ракети, які використовувалися в 2019 році.

Таймур Хан з CAR наголосив, що Іран “придбав західні компоненти та технології для своєї програми БпЛА, скориставшись непрозорістю ланцюга постачань”, що робить ідентифікацію компонентів критично важливим механізмом для вдосконалення експортного контролю та механізмів санкцій.

Продажі безпілотників поглибили відносини Ірану з Росією, які лише зміцнювалися, оскільки обидві країни все більше виключають з міжнародної торгівлі та фінансової системи.

“Ми визначаємо наші відносини з Росією як стратегічні, і ми працюємо разом у багатьох аспектах, особливо в економічних відносинах”, – сказав міністр фінансів Ірану Ехсан Хандоузі минулого місяця Financial Times.

Доходи від продажу сотень безпілотників Shahed-136 до Росії, ймовірно, будуть реінвестовані в подальше вдосконалення галузі.

Хан вважає, що “враховуючи той факт, що Росія захоплює на полі бою складну західну зброю, таку як протитанкова ракета Javelin, і що між двома країнами посилюється військова співпраця, а Іран має доведені можливості в цьому відношенні, я думаю, ймовірно, вони співпрацюватимуть над копіюванням цих типів систем”.

Також існує ймовірність того, що Росія використовуватиме співпрацю з Іраном для розвитку власних військових безпілотників.