Міністерство фінансів США оголосило про введення обмежень проти міжнародної мережі компаній, які сприяли закупівлям Ірану електроніки та обладнання для виробництва безпілотних літальних апаратів.

Про це йдеться у повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

“OFAC запровадив обмеження проти однієї особи та шістьох організацій мережі ухилення від санкцій, що сприяла закупівлі електронних компонентів для дестабілізаційних військових програм Ірану, у тому числі тих, що використовуються в безпілотних літальних апаратах”, – йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що санкції США введені проти керівника іранської компанії Pardazan System Namad Arman (PASNA), а також підставних компаній і постачальників PASNA, які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Китаї.

“Мережа, проти якої сьогодні запроваджено санкції, закуповувала товари та технології для уряду Ірану та його оборонної промисловості й програм БПЛА. Мінфін США надалі запроваджуватиме санкції проти закупівель Ірану військових засобів, які посилюють регіональну небезпеку та глобальну нестабільність”, – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Також зазначається, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти компанії PASNA у січні 2018 року через надання нею фінансової, матеріальної, технологічної та іншої підтримки організації Iran Electronics Industries (IEI), підпорядкованої Міноборони Ірану.

Зауважимо, що у березні Міністерство фінансів Сполучених Штатів ввело санкції проти компаній в Ірані й Туреччині за причетність до іранської програми виробництва балістичних ракет і дронів. Тоді повідомлялося, що чотири юридичні й три фізичні особи беруть участь у закупівлі обладнання для безпілотників та озброєння, включно з двигунами європейського походження,. Ця закупівельна мережа діє від імені Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яке контролює кілька фірм, що займаються розробкою БпЛА та балістичних ракет.

“Добре задокументоване розповсюдження Іраном БпЛА й традиційних озброєнь своїм довіреним особам продовжує підривати як регіональну безпеку, так і глобальну стабільність”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Також він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть викривати іноземні мережі закупівель у будь-якій юрисдикції, яка підтримує військово-промисловий комплекс Ірану.

Нові заходи американського Мінфіну означатимуть, що все майно та інтереси у власності підсанкційних фізичних та юридичних осіб у Сполучених Штатах буде заблоковано, а їхні транзакції заборонять на території США. Під обмеження можуть потрапити й будь-які фінустанови, які надаватимуть їм послуги.