Вже декілька днів поспіль в Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за "невідповідний одяг" та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні.

Про це повідомляє CNN.

Іранські протести вражають своїм масштабом, жорстокістю та рідкісним феміністичним характером: останні демонстрації такого масштабу були у 2019 році, після того, як уряд підвищив ціни на газ.

Після початку похорону Аміні, який відбувся 17 вересня, в іранській провінції Курдистан демонстрації охопили більшу частину країни, що призвело до сутичок з правоохоронцями, які намагалися їх придушити.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї не згадав про протести під час виступу в середу перед ветеранами та військовими командирами на честь ірано-іракської війни з 1980 по 1988 роки.

Прокуратура міста Керманшах на заході країни заявила, що 20 вересня під час “заворушень” було вбито двох осіб. Офіційне державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що поліцейський “помічник” був убитий і ще четверо осіб отримали поранення під час протестів у Ширазі, столиці провінції Фарс на південному заході Ірану.

За даними двох курдських правозахисних груп, які спостерігають за порушеннями в Ірані, під час протестів у вівторок було застрелено 23-річного хлопця в Урмії та 16-річного в Піраншахарі, вналсдіок чого загальна кількість убитих демонстрантів досягла семи.

Тисячі людей вийшли на вулиці у вівторок увечері, а відеозаписи протестів з’явилися в десятках містечок – від столиці Тегерана до більш традиційно консервативних фортець, таких як Мешхед.

Увечері 27 вересня в іранському місті Керман, де жінки зобов’язані носити хіджаб у громадських місцях, вони вийшли на акцію протесту без нього. Одна з жінок на мітингу відрізала своє волосся, що стало потужним актом непокори.

На кадрах видно, як деякі протестувальники скандують “Жінки, життя, свобода”. Інші жінки розводять багаття, сваряться з поліцією або знімають і спалюють свої хіджаби, а також знищують плакати з зображенням верховного лідера країни та кричать: “Смерть диктатору”.

На одному відео в Тегерані молоді протестувальники марширують навколо багаття вулицями вночі, скандуючи: “Ми діти війни. Давайте і боріться, і ми дамо відсіч”.

Іранська влада повідомила в середу, що троє людей, зокрема член сил безпеки, були вбиті під час заворушень, які тривають уже п’ятий день.

Майже в усіх провінційних містах курдського регіону Ірану, зокрема у Керманшаху і Хамедані, також відбулися демонстрації.

Очевидці розповіли CNN, що демонстрації у вівторок увечері виглядали як “миттєві протести” — це означає, що групи формуються та швидко розходяться, щоб уникнути зіткнень із силами безпеки Ірану після ескалації насильства минулого тижня.

Джерело повідомило, що у вівторок був принаймні один випадок жорсткої реакції поліції біля площі Енгелаб (“Революція”) в Ірані на західній стороні Тегеранського університету — історично місця збору протестів.

“Двоє молодих людей були побиті поліціянтами у цивільному та спецназом, а потім їх потягнули до фургона перед входом у метро. Поранену дівчину, що лежала на тротуарі, карета швидкої допомоги доставила до лікарні, а ще п’ятьох затримали на північній стороні площі Енгелаб”, – повідомили очевидці.

Зазначається, що загалом під час протестів постраждали 450 людей.

ПЕРЕДІСТОРІЯ: минулого вівторка, 13 вересня, Аміні було зупинено та затримано іранською поліцією моралі. Після арешту дівчина впала у кому і 16 вересня померла. Чиновники наголошують, що смерть дівчини – це наслідок “серцевого нападу”.

Однак родина Аміні заявила, що у неї раніше не було захворювань серця.

Відредагований запис камери безпеки, оприлюднений державними ЗМІ Ірану, ймовірно, показує, як Аміні втратила свідомість у центрі “перевиховання”, куди її доставили після затримання.

Поліція моралі Ірану є частиною правоохоронних органів країни і має завдання забезпечити дотримання суворих соціальних правил Ісламської Республіки, включно з дрес-кодом, згідно з яким жінки повинні носити хустку або хіджаб у громадських місцях.

Помічник верховного лідера Алі Хаменеї пообіцяв “ретельне розслідування” смерті Аміні під час зустрічі з її родиною 19 вересня. Абдолреза Пурзахабі, представник Хаменеї в курдській провінції Ірану, сказав, що верховний лідер “сумний” і що горе сім’ї “є його також горем”.

Він додав, що сподівається, що родина Аміні проявить “добру волю, щоб допомогти повернути спокій у суспільство”.

Під час пресконференції 19 вересня начальник поліції Великого Тегерана Хосейн Рахімі заперечив “неправдиві звинувачення” у бік іранської поліції, заявивши, що вони “зробили все”, щоб зберегти Аміні життя.

Він додав, що Аміні не була побита під час або після того, як її взяли під варту, і назвав її смерть “нещасним випадком”.