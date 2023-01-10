Про це повідомило Міністерство юстиції.
Батьки продовжують тенденцію креативного підходу до питання, як назвати дитину. Утім, більшість таки надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят.
Найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали: Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва.
Серед чоловічих імен найпоширенішими є: Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.
Проте серед рідковживаних й незвичайних імен для малюків було багато оригінальних варіантів.
Сред жіночих імен є Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр’єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна.
Серед чоловічих – Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х’юго, Нікодим, Нектарій.
- З жовтня 2022 року до січня 2023 року українські освітяни отримали 50 тисяч хромбуків у межах співпраці МОН і Мінцифри з компанією Google та ЮНЕСКО.