У другому півріччі 2022 року українці додали до незвичних імен малюків нові, пов'язані з війною – Мрія, Джавеліна, Іскандер тощо. Мін'юст опублікував перелік традиційних, рідковживаних і незвичайних імен.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Батьки продовжують тенденцію креативного підходу до питання, як назвати дитину. Утім, більшість таки надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят.