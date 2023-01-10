З жовтня 2022 року до січня 2023 року українські освітяни отримали 50 тисяч хромбуків у межах співпраці МОН і Мінцифри з компанією Google та ЮНЕСКО.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Відтак, у межах домовленостей Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації України з компанією Google та ЮНЕСКО завершилося доставлення хромбуків із запланованих 50 тисяч для забезпечення потреб українських педагогічних працівників.

За словами Сергія Шкарлета, з останньої партії близько 4 тисяч електронних пристроїв отримали освітяни Рівненщини, Харківщини й Полтавщини. Загалом же за домовленостями МОН з різними партнерами в регіони України вже розвезено 77 704 пристрої для потреб освіти.

У межах ініціативи з жовтня 2022 року до січня 2023 по регіонах України доставили всі заплановані 50 тисяч ноутбуків: Вінницька область – 2 428; Волинська – 1 283; Дніпропетровська – 3 647; Донецька – 1 102; Житомирська – 2 918; Закарпатська – 1 124; Запорізька – 2 669; Івано-Франківська – 2 147; Київська – 4 149; Кіровоградська – 971; Луганська – 337; Львівська – 2 412; Миколаївська – 1 702; Одеська – 2 061; Полтавська – 1 114; Рівненська – 2 070; Сумська – 1 774; Тернопільська – 1 536; Харківська – 5 895; Херсонська – 761; Хмельницька – 1 747; Черкаська – 1 442; Чернівецька – 496; Чернігівська – 2 273; місто Київ – 1 942.

Крім цього, вчителі отримали можливість безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року. Це набір інструментів для онлайн-комунікації між учнями і вчителями, які дають змогу організувати дистанційне навчання і зробити його продуктивнішим. Зокрема, проводити онлайн-уроки, публікувати й перевіряти домашні завдання тощо.

“Ми розвиваємо освіту навіть в умовах війни. Щоб українські професіонали могли створювати інноваційні рішення у всьому світі. Вчителі продовжують навчати учнів в укриттях навіть під час повітряних тривог, проводять уроки онлайн і дають змогу здобувати якісну освіту. Ініціатива “Ноутбук кожному вчителю” дасть змогу освітянам не переривати освітній процес і бути на зв’язку з учнями”, – наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.