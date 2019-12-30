Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

“Поки що ми сфокусовані на існуючих справах, тому що жодне з них ще не розглядається по суті, а лише вирішується питання їх прийнятності. Ми зараз будемо уважно вивчати всю цю історію, ми вирішили створити дорадчу групу, найняти топових світових юристів, що спеціалізуються на міжнародному гуманітарному праві для того, щоб розробити стратегію нашого юридичного протистояння з Росією. Вони проведуть аналіз вже існуючих справ і порадять, чи починати нові чи ні, а також, як вести себе в цьому юридичному протистоянні надалі”, – сказав Малюська.

На думку міністра, раніше і зараз процеси проти РФ ведуться “якось хаотично і не узгоджено”.

“Єдиного центру координації для юридичної протидії РФ немає. А це, по суті, юридична війна, і вона, як і звичайна війна, вимагає штабу координації. На жаль, зараз цього немає, і ми хочемо це змінити. Це стосується позовів не тільки Мін’юсту , МЗС або Мінфіну, а й держкомпаній, наприклад, “Нафтогазу” і “Приватбанку””, – заявив він.

При цьому Малюська заявив, що в даний момент, при сьогоднішніх умовах в міністерстві немає планів відкликати позови проти Росії в міжнародних судах.

“Я можу ініціювати відмову від позову або укладення мирової угоди, якщо побачу якийсь позитив від цього. Наприклад, чи я відмовлюсь від позову в ЄСПЛ по Криму, якщо Росія віддасть Крим? Звичайно ж! Тобто, якщо є якісь мегапозитивні дії по конкретному якомусь кейсу, то можна відкликати. Але на практиці я зараз варіантів таких не бачу”, – розповів він.