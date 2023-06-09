Джерело: Дмитро Кулеба в Twitter, МЗС Ісландії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про рішення Ісландії зупинити роботу свого посольства в Росії та звернутися до Росії із запитом про обмеження роботи її посольства в Рейк’явіку.
Відтак він закликав до аналогічних кроків інші країни: “Росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції. Я закликаю інші держави наслідувати приклад Ісландії”.
Міністерство закордонних справ Ісландії ухвалило рішення про тимчасову зупинку роботи посольства, проте це не є розривом дипломатичних відносин і у майбутньому держава сподівається на плідну співпрацю.
“Я сподіваюсь, що умови колись дозволять нам мати нормальні та плідні відносини з Росією, але це залежить від рішень, прийнятих Кремлем”, – сказала міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір.
За словами міністерства, цей крок пов’язаний з “історично низьким” рівнем комерційних, культурних і політичних відносин між двома країнами.
- Ісландія планує закупити десять вантажівок для перевезення нафтопродуктів і передати їх Збройним силам України.
- 14 березня у Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. З перших днів повномасштабної російської агресії Рейк’явік активно підтримує Україну.