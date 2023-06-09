З 1 серпня Ісландія тимчасово зупинить роботу свого посольства в Москві та попросить Росію скоротити свою дипломатичну діяльність у Рейк'явіку.

Джерело: Дмитро Кулеба в Twitter, МЗС Ісландії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про рішення Ісландії зупинити роботу свого посольства в Росії та звернутися до Росії із запитом про обмеження роботи її посольства в Рейк’явіку.

Відтак він закликав до аналогічних кроків інші країни: “Росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції. Я закликаю інші держави наслідувати приклад Ісландії”.

Міністерство закордонних справ Ісландії ухвалило рішення про тимчасову зупинку роботи посольства, проте це не є розривом дипломатичних відносин і у майбутньому держава сподівається на плідну співпрацю.

“Я сподіваюсь, що умови колись дозволять нам мати нормальні та плідні відносини з Росією, але це залежить від рішень, прийнятих Кремлем”, – сказала міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір.

За словами міністерства, цей крок пов’язаний з “історично низьким” рівнем комерційних, культурних і політичних відносин між двома країнами.