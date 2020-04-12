Про це пише британське видання The Guardian.
Повідомляється, що іспанська влада вирішила відновити роботу деяких другорядних підприємств. Йдеться про заводи та будівельних компаній. Однак, обмежувальні заходи в країні продовжують діяти.
Відзначимо, Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що в Іспанії зберігається високий рівень захворювань на коронавірус і ослаблення карантину може знову привести до зростання числа заражень.
Міністр охорони здоров’я країни Сальвадор Ілла сказав, що Іспанія, як і раніше знаходиться в ізоляції й людям дозволено виходити тільки на роботу і здійснювати необхідні покупки.
Ілла додав, що рішення було прийнято з урахуванням рекомендацій експертів і на основі консенсусу з урядом.
“Ймовірно, що ці заходи набудуть чинності після 26 квітня”, – сказав він.
- В Україні станом на ранок 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 311 нових випадків.