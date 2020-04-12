Уряд Іспанії дозволив деяким підприємствам розпочати роботу з 26 квітня, незважаючи на ризики відновлення зростання захворювань на коронавірус.

Про це пише британське видання The Guardian.

Повідомляється, що іспанська влада вирішила відновити роботу деяких другорядних підприємств. Йдеться про заводи та будівельних компаній. Однак, обмежувальні заходи в країні продовжують діяти.

Відзначимо, Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що в Іспанії зберігається високий рівень захворювань на коронавірус і ослаблення карантину може знову привести до зростання числа заражень.

Міністр охорони здоров’я країни Сальвадор Ілла сказав, що Іспанія, як і раніше знаходиться в ізоляції й людям дозволено виходити тільки на роботу і здійснювати необхідні покупки.

Ілла додав, що рішення було прийнято з урахуванням рекомендацій експертів і на основі консенсусу з урядом.

“Ймовірно, що ці заходи набудуть чинності після 26 квітня”, – сказав він.