Влада Іспанії у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом запровадила локдаун у ще двух містах — Леоні та Паленсії.

Про це повідомляють пресслужба міськради Паленсії та іспанська газета El Pais.

Більш жорсткі карантинні обмеження почнуть діяти у Паленсії, місті з населенням близько 80 тисяч, вже завтра, 6 жовтня. Обмеження запроваджено на 14 днів.

В мерії зазначили, що відповідні заходи у Паленсії буде вжито у зв’язку з тим, що впродовж останніх 14 днів було виявлено понад 500 хворих в розрахунку на 100 тисяч осіб. Наразі у 14-18% протестованих на коронавірус мешканців результат виявлявся позитивним. Понад 35% ліжок інтенсивної терапії в місцевій лікарні вже зайняті.

Відтепер громадянам буде дозволено виїжджати/заїжджати до міста тільки з метою роботи, навчання, здобування освіти, допомоги літнім/неповнолітнім особам та задля “інших видів діяльності подібного характеру, які належним чином акредитовані”.

Заборонені зустрічі понад 6 осіб, можливості комерційних закладів скорочені до 50%. Будь-які заклади мають зачинятися до 22 години, останнього клієнта ресторани та готелі зможуть приймати до 22 години, а зачинятися мають о 23 годині.

Представники влади наголошують, що ці обмеження не такі жорсткі, як були в березні, та нагадують про необхідність дотримання правил гігієни та соціальної дистанції.

За даними El Pais, ті самі заходи буде вжито в Леоні, де проживає близько 130 тисяч осіб і де наразі так само зафіксовано понад 500 хворих в розрахунку на 100 тисяч.

Рішення про ізоляцію міст можуть переглянути за тиждень.