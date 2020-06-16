Іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інтерактивну карту поширення коронавірусу COVID-19 у світі, на якій анексований Крим позначений як частина РФ.

Карта розміщена на сайті телеканалу.

При наведенні курсора на той чи інший регіон, який зображено на мапі, користувач може отримати актуальну інформацію про кількість хворих, пацієнтів, що видужали та загинули від COVID-19 в країні, до якої цей регіон належить.

На карті Крим позначили тим же кольором, що і Росію.

У Міністерстві закордонних справ України та посольстві України в Іспанії поки не відреагували на інцидент.