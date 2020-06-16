Карта розміщена на сайті телеканалу.
При наведенні курсора на той чи інший регіон, який зображено на мапі, користувач може отримати актуальну інформацію про кількість хворих, пацієнтів, що видужали та загинули від COVID-19 в країні, до якої цей регіон належить.
На карті Крим позначили тим же кольором, що і Росію.
У Міністерстві закордонних справ України та посольстві України в Іспанії поки не відреагували на інцидент.
- Раніше французька газета Le Monde позначила Крим як частину РФ на мапі COVID-19.