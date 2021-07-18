Відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі! Життя несеться швидко. Й інколи, згадуючи його моменти, думаєш: невже це все було зі мною? Чи хотів би я змінити щось, якби була така можливість? Мабуть, ні. Всі виклики, що долав, і всі радощі, які пережив – це моя історія. Й історія людей, які були поруч, і які сьогодні поруч зі мною. Колись я обрав своїм гаслом слова: Немає нічого неможливого! І це було і залишається моїм життєвим кредо. Бо так і є – якщо ти віриш в себе, в свою мрію, в свою справу і готовий працювати та битися до кінця. Переможного! З таким настроєм я й зустрічатиму завтра свої 50. Усього 50. Бо попереду ще багато історій!” – написав у коментарі до відео Віталій Кличко.

До фільму, зокрема, увійшли унікальні кадри з особистого архіву Віталія Кличка. А також – відео про початок кар’єри легендарного спортсмена, його шлях до чемпіонства в боксі. Відео про події з політичної діяльності Віталія Кличка – депутатство у Київраді, українському парламенті, участь у Революції Гідності та діяльність на посаді мера столиці.