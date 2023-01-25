Міжнародна організація ЮНЕСКО взяла під захист історичний центр Одеси. Ще у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський закликав ухвалити таке рішення.

Про це повідомила Одеська міська рада у Telegram.

У мерії наголосили, що для ухвалення рішення знадобилося десять років. Міськрада подякувала “всім, хто пройшов разом із нами цей шлях”, і тим, хто допомагав досягти результату.

“Одеса отримує високий статус у той час, коли наша країна дає жорстку відсіч російським окупантам та бореться за незалежність та недоторканість кордонів. Попри війну, попри спроби росіян завадити включенню Одеси до Основного списку, справедливість все одно виявилася найсильнішою. І ми вкотре доводимо, що Одеса – це українське місто, а ще – душа Європи. Що й відображено в її унікальній спадщині, яку створювали європейці. І тепер ця спадщина – під надійним захистом”, – наголосили у повідомленні.

Зазначено, що попереду – “новий рівень розвитку, нові можливості та нова Одеса – неповторне українське місто, де живуть неймовірні люди”. Під час ухвалення рішення був присутнім міський голова Геннадій Труханов.

Світова спадщина ЮНЕСКО – це видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Їхній перелік знаходиться у списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Станом на 2021 рік у ньому був 1121 об’єкт, зокрема 869 культурних, 213 природних і 39 змішаних, зі 167 країн.