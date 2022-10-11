Про це глава держави повідомив у Facebook.

Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення від варварських ударів РФ загалом постраждало 540 “об’єктів культурної спадщини, культурних установ і культових споруд”.

Зеленський закликав дати чіткий сигнал, що світ не заплющить очі на знищення “нашої спільної історії, нашої спільної культури, нашої спільної спадщини”.

На його переконання, одним із кроків для цього має стати збереження історичного центру Одеси – прекрасного міста, важливого порту на Чорному морі та джерела культури для мільйонів людей у різних країнах.

“Разом із партнерами ми підготували номінаційне досьє Одеси для включення до списку Всесвітньої спадщини. Це ми передаємо до ЮНЕСКО. І я звертаюся до вас із проханням ініціювати проведення позачергової сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб розв’язати це питання для Одеси”, – повідомив президент.

Зеленський закликав показати саме на рівні ЮНЕСКО, що російський терор має закінчитися та попросив “не затягувати з рішенням”, оскільки Одеса, як і всі інші міста України, є “мішенню для російських ударів”.

Він нагадав, що Україна є сумлінним членом Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, культури і науки з 12 травня 1954 року. Наша держава завжди вкладається лише у збереження спільної спадщини й ніколи – у руйнування, а зараз потребує підтримки.

Окрім цього, глава української держави наголосив на необхідності виключити РФ з усіх органів ЮНЕСКО та з самої організації, аби це стало історичним прикладом для всіх у світі, що “ніхто не буде терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки”.

“Держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної та природної спадщини – Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке російське головування знецінює саму інституцію – її вагу, її репутацію. Не можна віддавати Росії на знищення авторитет ЮНЕСКО”, – резюмував він.

За інформацією CNN, Культурний наглядовий орган ООН повідомив, що він офіційно отримав номінаційний файл у вівторок вранці, який “переглянуть консультативними органами та розглянуть на наступній сесії Комітету всесвітньої спадщини”.

З юридичної точки зору внесення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини “встановить розширену охоронну зону відповідно до Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини” 1972 року.

Довідка. Світова спадщина ЮНЕСКО — видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку ЮНЕСКО. 1972 року, на XVII сесії в Парижі, ЮНЕСКО прийняла Конвенцію про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини.