Міністр клімату Італії Роберто Ченголані заявив, що приймає критику Грети Тунберг щодо 30 років популізму та бездіяльності у сфері боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На його думку, за 30 років можна було зробити більше у сфері боротьби із глобальним потеплінням.

Італійський міністр назвав виступ екоактивістки провокаційним, проте правильним. Крім того, він згадав і про 24-річну Ванесу Накате з Уганди. Вона розкритикувала багаті держави за те, що не надали належного фінансування державам третього світу, що потерпають від складних погодних та кліматичних умов.

“З’єднати ці два меседжі – соціальну нерівність та глобальну нерівність, вразливість до змін клімату і відсутність уваги до цього питання, то повідомлення буде повним”, – сказав він.