Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
На його думку, за 30 років можна було зробити більше у сфері боротьби із глобальним потеплінням.
Італійський міністр назвав виступ екоактивістки провокаційним, проте правильним. Крім того, він згадав і про 24-річну Ванесу Накате з Уганди. Вона розкритикувала багаті держави за те, що не надали належного фінансування державам третього світу, що потерпають від складних погодних та кліматичних умов.
“З’єднати ці два меседжі – соціальну нерівність та глобальну нерівність, вразливість до змін клімату і відсутність уваги до цього питання, то повідомлення буде повним”, – сказав він.
- Раніше шведська активістка Грета Тунберг висміяла світових лідерів на молодіжному кліматичному саміті в Мілані. За словами Тунберг, за останні 30 років кліматичні дії світових лідерів були рівносильні пустим балачкам “бла-бла-бла”. Тунберг назвала фрази, які часто використовують політики, порожніми словами і невиконаними обіцянками.