Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами Тунберг, за останні 30 років кліматичні дії світових лідерів були рівносильні пустим балачкам “бла-бла-бла”.

Тунберг назвала фрази, які часто використовують політики, порожніми словами і невиконаними обіцянками.

“Коли я говорю про зміну клімату, про що ви думаєте? Я думаю про робочі місця. “Зелені” робочі місця. Ми повинні знайти плавний перехід до низьковуглецевої економіки. Планети B не існує. Планети Бла не існує. Бла, бла, бла, бла, бла, бла”, – сказала вона.

“We can no longer let the people in power decide what hope is. Hope is not passive. Hope is not blah blah blah. Hope is telling the truth. Hope is taking action”

My speech at #Youth4Climate #PreCOP26 in Milan. pic.twitter.com/BA62GpST2O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2021