Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами Тунберг, за останні 30 років кліматичні дії світових лідерів були рівносильні пустим балачкам “бла-бла-бла”.

Тунберг назвала фрази, які часто використовують політики, порожніми словами і невиконаними обіцянками.

“Коли я говорю про зміну клімату, про що ви думаєте? Я думаю про робочі місця. “Зелені” робочі місця. Ми повинні знайти плавний перехід до низьковуглецевої економіки. Планети B не існує. Планети Бла не існує. Бла, бла, бла, бла, бла, бла”, – сказала вона.

“We can no longer let the people in power decide what hope is. Hope is not passive. Hope is not blah blah blah. Hope is telling the truth. Hope is taking action”

My speech at #Youth4Climate #PreCOP26 in Milan. pic.twitter.com/BA62GpST2O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2021

“Чистий нуль, бла, бла, бла. Кліматично нейтральний, бла, бла, бла. Це все, що ми чуємо від наших так званих лідерів – слова, слова, які звучать чудово, але вони поки що не привели ні до яких дій. Це все порожні слова і обіцянки”, – сказала Грета.

Активістка з Уганди Ванесса Накате заявила, що країни, які розвиваються все ще чекають, коли багатий світ виконає свої обіцянки щодо фінансування боротьби зі зміною клімату.

Лідери розвинених країн ще 10 років тому домовилися давати гроші країнам, що розвиваються, щоб допомогти їм скоротити викиди вуглецю, а також адаптуватися до кліматичної кризи. Згодом цю обіцянку підтвердили в 2015 році в Парижі, де світові лідери знову погодилися перераховувати 100 мільярдів доларів на рік на “Глобальний Південь 2020”.

“Ці обіцяні кошти мали надійти до 2020 року, і ми все ще їх чекаємо”, – сказала Накате, вказавши, що Африка забруднює навколишнє середовище дуже мало, але дуже вразлива перед зміною клімату.

Учасники молодіжного саміту запропонують список рекомендацій, які лідери країн повинні розглянути пізніше на цьому тижні.