Прем'єр-міністр Італії Маріо Драги запропонував партнерам країни об'єднатися в питанні заборони використання вугілля у світі.

Про це він заявив під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Політик не назвав точних термінів, коли планується реалізувати ініціативу. Він лише сказав, що зробити це потрібно якомога швидше.

“Ми маємо намір підписати глобальну угоду, спрямовану на якнайшвидше припинення використання вугілля і, відповідно, з цією ж метою, заблокувати фінансування нових проєктів, де передбачено використання вугілля”, – сказав очільник італійського уряду.

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Також Італія запропонує скасувати субсидії на добування викопного палива, на кшталт нафти і газу, й сприятиме використанню відновлюваних джерел енергії.

“Боротьба з кліматичними змінами вимагає багатостороннього та прагматичного співробітництва усіх головних глобальних гравців – як багатих країн, так і країн, які розвиваються”, – додав він.