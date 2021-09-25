Про це він заявив під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН.
Політик не назвав точних термінів, коли планується реалізувати ініціативу. Він лише сказав, що зробити це потрібно якомога швидше.
“Ми маємо намір підписати глобальну угоду, спрямовану на якнайшвидше припинення використання вугілля і, відповідно, з цією ж метою, заблокувати фінансування нових проєктів, де передбачено використання вугілля”, – сказав очільник італійського уряду.
Також Італія запропонує скасувати субсидії на добування викопного палива, на кшталт нафти і газу, й сприятиме використанню відновлюваних джерел енергії.
“Боротьба з кліматичними змінами вимагає багатостороннього та прагматичного співробітництва усіх головних глобальних гравців – як багатих країн, так і країн, які розвиваються”, – додав він.
- Міністри країн “Великої сімки” (G7) домовилися про нові кроки на шляху до відмови від викопного палива, аби покращити ситуацію зі змінами клімату.
- В окрузі Ватком (Whatcom) (штат Вашингтон) ухвалили рішення щодо заборони будівництва нових нафтопереробних заводів, вугільних електростанцій та решти об’єктів інфраструктури з використання викопного палива.