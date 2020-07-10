Влада Італії прийняли рішення тимчасово не приймати громадян з 13 країн, які не входять до складу Європейського союзу. З цими країнами припинено пряме і непряме авіасполучення.

Постанову підписав міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца, повідомляє прес-служба відомства.

У документі зазначено, що Італія також не братиме громадян, які протягом останніх 14 днів були в зазначених країнах. Це стосується також транзитного проїзду через територію Італії.

“У світі пандемія перебуває в найгострішій фазі. Ми не можемо анулювати жертви, принесені італійцями в ці місяці”, – сказав міністр.

Заборона торкнеться таких країн: Вірменія, Бахрейн, Бангладеш, Бразилія, Боснія і Герцеговина, Чилі, Кувейт, Північна Македонія, Молдова, Оман, Панама, Перу, а також Домініканська Республіка.

Ці країни відсутні в “зеленому списку” ЄС.