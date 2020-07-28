Про це повідомляє американське видання Politico.

Уряд Італійської Республіки збирається продовжити до кінця жовтня надзвичайний стан в країні.

На думку представників італійської влади, таке рішення дозволить впроваджувати заходи щодо стримування епідемії.

“Уряд прийме рішення про продовження надзвичайного стану до 31 жовтня тільки після подальшого проходження в парламенті”, – розповів міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

У свою чергу прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте сьогодні повідомить сенаторам про наміри продовжити надзвичайний стан, а вже завтра заявить про це в парламенті.

Наразі в Італії знято внутрішні карантинні обмеження. Бізнесу і закладам харчування дозволили працювати, а громадянам вільно переміщуватись. В країні закрито сполучення з деякими державами, які не є членами Європейського Союза, де ризик поширення коронавірусу вважається високим (в тому числі і з Україною). При цьому продовження надзвичайного стану дає уряду можливість у будь-який момент повернути суворі карантинні обмеження.