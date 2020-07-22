Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца вважає, що попри те, що країні ще належить пройти певний шлях у боротьбі з коронавірусом, вона вже "вийшла зі шторму" кризи.

Про це повідомляє CNN.

“Я думаю, що Італія зробила це. Я думаю не про уряд, а про країну в цілому”, — заявив міністр.

Він також зазначив, що Італія наступною після Китаю зіткнулася з коронавірусом, тому у неї не було інструкції як діяти в надзвичайній ситуації, а інформацію про вірус доводилося збирати.

За словами голови італійського МОЗ, світ зараз перебуває в найгострішій фазі епідемії, і криза залишиться в минулому лише після отримання вакцини від захворювання.

За останніми даними Італійського агентства цивільного захисту, за останні добу в Італії зафіксовано 128 випадків захворювання на коронавірус і 15 смертей.