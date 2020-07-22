Про це повідомляє CNN.
“Я думаю, що Італія зробила це. Я думаю не про уряд, а про країну в цілому”, — заявив міністр.
Він також зазначив, що Італія наступною після Китаю зіткнулася з коронавірусом, тому у неї не було інструкції як діяти в надзвичайній ситуації, а інформацію про вірус доводилося збирати.
За словами голови італійського МОЗ, світ зараз перебуває в найгострішій фазі епідемії, і криза залишиться в минулому лише після отримання вакцини від захворювання.
За останніми даними Італійського агентства цивільного захисту, за останні добу в Італії зафіксовано 128 випадків захворювання на коронавірус і 15 смертей.
- Влада Італії прийняли рішення тимчасово не приймати громадян з 13 країн, які не входять до складу Європейського союзу. З цими країнами припинено пряме і непряме авіасполучення.