Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Міністр культури країни Даріо Франческіні заявив, що це рішення було ухвалено у відповідь на запит культурного органу ООН ЮНЕСКО.
Великі кораблі тепер мають швартуватися в промисловому порту міста, поки не буде знайдено остаточне рішення. Уряд проведе “конкурс ідей” для альтернативного круїзного термінала в місті.
Критики стверджують, що кораблі викликають забруднення і руйнують фундамент міста, який страждає від регулярних повеней.
Наразі через обмеження, пов’язані з коронавірусом, круїзні лайнери не можуть заходити до Венеції, і їх відсутність сприяла поліпшенню якості води в лагунах.
- В італійському місті Венеція в останні дні спостерігається досить рідкісне явище: частина каналів практично висохли через низькі припливи.