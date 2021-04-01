Уряд Італії схвалив декрет, який забороняє великим круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни..

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Міністр культури країни Даріо Франческіні заявив, що це рішення було ухвалено у відповідь на запит культурного органу ООН ЮНЕСКО.

Великі кораблі тепер мають швартуватися в промисловому порту міста, поки не буде знайдено остаточне рішення. Уряд проведе “конкурс ідей” для альтернативного круїзного термінала в місті.

Критики стверджують, що кораблі викликають забруднення і руйнують фундамент міста, який страждає від регулярних повеней.

Наразі через обмеження, пов’язані з коронавірусом, круїзні лайнери не можуть заходити до Венеції, і їх відсутність сприяла поліпшенню якості води в лагунах.