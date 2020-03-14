Італійське об’єднання анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії (SIAARTI) на тлі масштабного спалаху захворювання на коронавірус в країні пропонує дати старим людям вмирати.

Про це повідомила пресслужба товариства.

Так, SIAARTI оприлюднило етичні рекомендації на випадок, якщо у лікарів буде недостатньо ресурсів для лікування всіх пацієнтів.

У таких ситуаціях експерти радять керуватися принципами медицини під час військових дій, а саме відмовитися від спроб надати допомогу всім хворим в порядку черги і зосередитися на порятунок тих, у кого більше шансів вижити.

“Може знадобитися встановити вікову межу для надання інтенсивної терапії. Мова йде не про те, щоб зробити просто цінний вибір, а про те, щоб зарезервувати ресурси, які можуть бути дуже мізерними для тих, хто, по-перше, має найбільші шанси на виживання , і, по-друге, молодше, з метою максимізації вигод для найбільшого числа людей”, – йдеться в третьому пункті рекомендацій.

Експерти SIAARTI також рекомендують “ретельно оцінювати наявність супутніх захворювань і функціональний стан, на додаток до віку пацієнта”.

“Цілком можливо, що у здорових людей буде відносно короткий курс лікування, але для пацієнтів похилого віку та слабких курс буде більш довгим і, отже, буде потрібно більше ресурсів від служби охорони здоров’я”, – наголошується в четвертому пункті рекомендацій.