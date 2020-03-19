В Італії волонтери надрукували на 3D-принтері клапани для апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Тепер їм може загрожувати суд від офіційного виробника, який постачає сертифіковані клапани.

Про це пише видання Business Insider Italia.

З 12 березня лікарня в Кіарі (Брешіа) перебувала в надзвичайній ситуації: медики зрозуміли, що запас клапанів, необхідних для роботи реанімаційного обладнання, закінчується, і що виробник не міг вчасно їх забезпечити.

Але тут на допомогу прийшли Крістіан Фракасси, молодий інженер за матеріалами, підприємець з Брешії, що займається 3D-печаткою, і Алессандро Рамайолі, обидва працюють в італійському стартапі Isinnova. Вони запропонували лікарні свій 3D-принтер для виготовлення копій клапана.

Вони звернулися до постачальника за точними кресленнями, але отримали відмову і загрозу судом за порушення патентних прав.

В результаті Фракасси і Рамайолі вирушили до лікарні, зняли всі виміри самі і виготовили три варіанти клапана.

“Звичайно, зараз ми знаходимося на стадії тестування і, звичайно, це несертифікована частина, але у нас не було альтернативи! У понеділок [15 березня] ми дізнаємося, чи буде новий клапан працювати відмінно”, – сказав Массімо Темпореллі, засновник компанії FabLab, яка і друкувала клапани.

За їх словами, вартість клапана становить близько 1 євро, в порівнянні з оригіналом, який коштує 10 000 євро.

“Якщо новий клапан виявиться повністю функціональним, з огляду на неможливість знайти його на ринку, ми могли б поширити файл в мережі лабораторій по всій Італії і вирішити будь-які проблеми подібні я в інших лікарнях”, – зазначив Темпореллі.

Diamo a Cesare quel che è di Cesare Permetteteci una nota, perché il tam tam mediatico che si è generato dopo la… Опубліковано Cristian Fracassi Неділя, 15 березня 2020 р.

Пізніше міністр з технологічних інновацій і цифровізації Паола Пізано в Twitter опублікувала фото з клапанами, надрукованими на 3D-принтері.