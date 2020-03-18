За минулу добу в Італії через коронавируса COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більше тисячі пацієнтів одужали.

Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 18 березня в Італії зареєстровано 31 506 випадків захворювання COVID-19. Більш ніж третина випадків (12 095) зафіксовані в області Ломбардія, що на півночі країни.

За останню добу кількість загиблих збільшилася на 475 та досягла 2 978. Водночас значно зросла кількість видужалих пацієнтів. Вчора їх було тільки 2941, сьогодні відомо про більш ніж 4 тисячі.

Зазначимо, Італія все ще залишається найбільш постраждалою від нового захворювання європейською країною. Слідом ідуть Іспанія та Німеччина, де зафіксовано 13 910 та 11 973 випадків хвороби.

Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб.