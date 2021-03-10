Донька 45-го президента США Дональда Трампа і його радниця Іванка Трамп вперше з'явилася на публіці після того, як пішла з Білого дому.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Іванка брала участь у благодійному заході “Від фермерів — сім’ям” у штаті Флорида. Ця ініціатива спрямована на те, щоб передати харчові продукти сім’ям, які постраждали внаслідок пандемії COVID-19.

Разом з кількома релігійними лідерами Іванка брала участь у роздаванні 1300 коробок з їжею.

Крім прямої роботи з людьми, Іванка брала участь в доставленні коробок з продуктами тим сім’ям, представники яких не змогли прийти, а також — відвозила коробки до місцевого притулку для жертв торгівлі людьми The Lifeboat Project.

З моменту запуску цієї ініціативи в США американські сім’ї отримали 144 мільйони коробок, в яких молоко, ковбасні вироби, свіжі овочі та фрукти. До кінця квітня буде закуплено і доставлено нові коробки на суму 1,5 мільярда доларів.